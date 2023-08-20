Рашисти скинули вибухівку з безпілотника на жителя Херсонщини, чоловік загинув

Рашисти скинули вибухівку з БПЛА на Херсонщині, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n186392-rashysty-skynuly-vybuhivku-z-bezpilotnyka-na-jytelya-hersonschyny-cholovik-zagynuv.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, вбили ще одного жителя Херсонщини.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 15.30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці, — зазначив Прокудін.

Крім того, сьогодні на Херсонщині російський танк обстріляв селище Козацьке, загинула людина.