Рашисти скинули вибухівку з безпілотника на жителя Херсонщини, чоловік загинув

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Рашисти скинули вибухівку з БПЛА на Херсонщині, фото: «Главком»
Рашисти скинули вибухівку з безпілотника на жителя Херсонщини, чоловік загинувhttps://racurs.ua/ua/n186392-rashysty-skynuly-vybuhivku-z-bezpilotnyka-na-jytelya-hersonschyny-cholovik-zagynuv.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, вбили ще одного жителя Херсонщини.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Близько 15.30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці, — зазначив Прокудін.
Крім того, сьогодні на Херсонщині російський танк обстріляв селище Козацьке, загинула людина.
Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. У 45-річної жінки — множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу, — зазначив Прокудін.