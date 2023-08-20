путін призначив 222 «судді» на тимчасово окупованих територіях

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володимир путін, фото: «Триникси»
путін призначив 222 «судді» на тимчасово окупованих територіяхhttps://racurs.ua/ua/n186391-putin-pryznachyv-222-suddi-na-tymchasovo-okupovanyh-terytoriyah.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують формувати репресивний апарат.
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Так, російський диктатор володимир путін назначив 222 «судді» на тимчасово окупованих територіях. Про це сьогодні, 20 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Про це йдеться в указі президента рф № 607. «Суддів» призначено терміном на 6 років. Таким чином окупанти продовжують формувати силовий апарат на ТОТ для проведення репресій проти місцевих мешканців, — зазначають у ЦНС й нагадують, що усі причетні до репресій на ТОТ будуть притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму рашисти посилюють репресії проти місцевого населення.