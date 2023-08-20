путин назначил 222 «судьи» на временно оккупированных территориях

Російські загарбники продовжують формувати репресивний апарат.

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Так, російський диктатор володимир путін назначив 222 «судді» на тимчасово окупованих територіях. Про це сьогодні, 20 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Про це йдеться в указі президента рф № 607. «Суддів» призначено терміном на 6 років. Таким чином окупанти продовжують формувати силовий апарат на ТОТ для проведення репресій проти місцевих мешканців, — зазначають у ЦНС й нагадують, що усі причетні до репресій на ТОТ будуть притягнуті до відповідальності.