В криминалистическом центре на Киевщине раздался взрыв, четверо погибших

В Киевской области раздался взрыв в криминалистическом центре, фото: МВД Украины

https://racurs.ua/n186390-v-kriminalisticheskom-centre-na-kievschine-razdalsya-vzryv-chetvero-pogibshih.html

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На Київщині вчора, 19 серпня, у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні, внаслідок чого загинули чотири працівники Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (ДНДКЦ).

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Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на речницю поліції Київщини Ірину Прянішнікову.

Вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів. В місті тоді повітряної тривоги не оголошували.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що причиною вибухів стала детонація, котра відбулася під час здійснюваної фахівцями ДНДКЦ експертизи вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що місцеві жителі чули приблизно 20 вибухів. Правоохоронці перекрили дорогу та не випускають людей.

Джерело: «Суспільне»