Рашисты усиливают репрессии в Крыму

Россияне оккупировали Крым в 2014 году, фото: «Український тиждень»

https://racurs.ua/n186362-rashisty-usilivaut-repressii-v-krymu.html

Ракурс

Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму посилюють «контрдиверсійні» заходи, тобто репресії проти місцевого населення.

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Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупаційна адміністрація фіксує збільшення «нелояльності» місцевого населення до загарбників. Тому окупанти збільшують кількість поліцаїв чия задача є пошук українського підпілля, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що з початку цього року ворог вже схопив та утримує понад 100 мешканців півострова у підозрі у «нелояльності».

Крім цього, окупанти приділяють значну увагу щодо недопущення поширення в інформаційному просторі півострова:

будь-якої інформації з критикою російського диктатора володимира путіна;

інформації, котра суперечить «завданням» так званого «сво» (вторгненню в Україну).

Адже за півтора року повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі, поки кремлівські пропагандисти розповідають про «плановість маневрів» й «жести доброї волі, — наголошують у ЦНС.

Тож, за інформацією ЦНС, рашисти, щоб припинити зростання критики окупаційного режиму на півострові, планують: