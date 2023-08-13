В Москве недовольны темпами насаждения российского гражданства на ВОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/n186158-v-moskve-nedovolny-tempami-nasajdeniya-rossiyskogo-grajdanstva-na-vot-cns.htmlРакурс
У Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства у тимчасово окупованих регіонах. Тож окупаційні адміністрації, щоб уникнути проблем, поспішають з видачею російських паспортів.
Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають російські паспорти.
Саме в 14 років у рф видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу, — наголошують в ЦНС.
Крім того, окупанти почали проводити й змушують їхніх власників отримувати паспорт рф.
На ТОТ окупанти повідомили власникам гаражів, що ті мають переоформити право власності й надати червону макулатуру, в іншому випадку гараж будуть знесені, — зазначають у ЦНС.
Також загарбники планують знести ті гаражі, власники яких виїхали через окупацію рідного краю.