Рашисти проводять примусову паспортизацію населення тимчасово окупованих територій, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n186158-u-moskvi-ne-zadovoleni-tempamy-nasadjennya-rosiyskogo-gromadyanstva-na-tot-cns.html

Ракурс

У Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства у тимчасово окупованих регіонах. Тож окупаційні адміністрації, щоб уникнути проблем, поспішають з видачею російських паспортів.

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Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають російські паспорти.

Саме в 14 років у рф видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу, — наголошують в ЦНС.

Крім того, окупанти почали проводити й змушують їхніх власників отримувати паспорт рф.

На ТОТ окупанти повідомили власникам гаражів, що ті мають переоформити право власності й надати червону макулатуру, в іншому випадку гараж будуть знесені, — зазначають у ЦНС.

Також загарбники планують знести ті гаражі, власники яких виїхали через окупацію рідного краю.