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Ракурс
Суховантаж «Сукра Окан», фото: VesselFinder

У Зеленського відреагували на «огляд» росією судна у Чорному морі

13 сер 2023, 20:14
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У міноборони рф сьогодні, 13 серпня, повідомили, що здійснили цілеспрямований «попереджувальний» обстріл цивільного судна у Чорному морі, щоб зупинити його для «огляду».


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Інцидент на своїй сторінці у Твіттері прокоментував радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу «Сукра Окан», що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав, — наголошує Подоляк.

За його словами, цей інцидент є спробу росії запровадити «каперське право» й вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб та визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти.

Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь, — додав Подоляк.

Джерело: Ракурс


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