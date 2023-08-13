У Зеленского отреагировали на «осмотр» россией судна в Черном море

Сухогруз «Сукра Окан», фото: VesselFinder

https://racurs.ua/n186157-u-zelenskogo-otreagirovali-na-osmotr-rossiey-sudna-v-chernom-more.html

Ракурс

У міноборони рф сьогодні, 13 серпня, повідомили, що здійснили цілеспрямований «попереджувальний» обстріл цивільного судна у Чорному морі, щоб зупинити його для «огляду».

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Інцидент на своїй сторінці у Твіттері прокоментував радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу «Сукра Окан», що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав, — наголошує Подоляк.

За його словами, цей інцидент є спробу росії запровадити «каперське право» й вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб та визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти.