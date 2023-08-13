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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Игорь Клименко

Траур объявили на Херсонщине из-за российских обстрелов — семеро погибших за день (ФОТО)

13 авг 2023, 19:41
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Рашисти сьогодні, 13 серпня, масовано обстрілюють Херсонщину.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що станом на 17.00 сьогоднішнього дня постраждали 20 людей:

  • семеро загиблих (п'ятеро — у Широкій Балці, двоє - у Станіславі);
  • 13 поранених (по три — у Херсоні та Бериславі, по два — у Станіславі та Комишанах, по одному — у Велетенському, Золотій Балці та Новокаїрах).

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що завтра, 14 серпня, в області оголошено День жалоби за вбитими росією.

Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему — 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя, — зазначив Прокудін. — У Станіславі через ворожий удар загинув пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець. Віряни згадують про нього, як добру та світлу людину.

Наслідки російських обстрілів, фото: Ігор Клименко

Источник: Ракурс


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