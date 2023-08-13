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Ракурс
Последствия обстрелов на Херсонщине. Фото: ОВА, МВД

Пятеро взрослых и младенец погибли в Херсонской области в результате обстрелов рф

13 авг 2023, 12:24
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Армія країни-агресор російської федерації продовжує завдавати ударів по частині Херсонської області, яка контролюється Україною.


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Ворог при цьому атакує мирні населені пункти. Зокрема, у неділю, 13 серпня, окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по селу Станіслав. Загинули двоє цивільних, одна особа дістала поранення. Крім того, пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Також російська артилерія вдарила по Широкій Балці. Ворожі снаряди вбили трьох дорослих мирних мешканців — двох чоловіків та жінку, а також немовля. А 12-річний хлопчик з пораненнями був доставлений до лікарні.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що загиблій дитині у Широкій Балці було всього 23 дні від народження. А син загиблих батьків перебуває в лікарні у критичному стані.

Наслідки обстрілів на Херсонщині. Фото: ОВА, МВС

Наслідки обстрілів на Херсонщині. Фото: ОВА, МВС

Наслідки обстрілів на Херсонщині. Фото: ОВА, МВС

Нагадаємо, 12 серпня російські окупанти з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів пошкоджені 15 приватних будинків та п’ять господарських споруд, також понівечені два газопроводи та три лінії електропередач.

Источник: Ракурс


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