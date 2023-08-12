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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

Рашисти тричі обстріляли Нікополь з важкої артилерії (ФОТО)

12 сер 2023, 19:57
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Російські загарбники сьогодні, 12 серпня, від ранку тричі з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.


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До міста прилетіли півтора десятка снарядів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В результаті обстрілів:

  • пошкоджені 15 приватних будинків та п’ять господарських споруд;
  • понівечені два газопроводи та три лінії електропередач.

Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив Лисак.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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