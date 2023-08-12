Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n186129-rashysty-trychi-obstrilyaly-nikopol-z-vajkoyi-artyleriyi-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 12 серпня, від ранку тричі з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

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До міста прилетіли півтора десятка снарядів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В результаті обстрілів:

пошкоджені 15 приватних будинків та п’ять господарських споруд;

понівечені два газопроводи та три лінії електропередач.