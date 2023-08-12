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Последствия российского обстрела Никополя, фото: Сергей Лысак
Рашисты трижды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии (ФОТО)https://racurs.ua/n186129-rashisty-trijdy-obstrelyali-nikopol-iz-tyajeloy-artillerii-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 серпня, від ранку тричі з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.
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До міста прилетіли півтора десятка снарядів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
В результаті обстрілів:
- пошкоджені 15 приватних будинків та п’ять господарських споруд;
- понівечені два газопроводи та три лінії електропередач.
Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив Лисак.
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