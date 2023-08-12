Последствия российских обстрелов Николаевщины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники станом на сьогодні, 12 серпня, продовжують завдавати удари по Миколаївщині з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова. Проте кількість снарядів, якими російська армія обстрілює громади області та акваторію Дніпро-Бузького лиману, зменшилася.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє «Суспільне».

За словами Гуменюк, протягом минулої доби в зоні відповідальності ОК «Південь» окупаційні війська здійснили понад 50 обстрілів.

Обстріли не припиняються. Хоча їх стає менше, і характерна ознака — використання снарядів значно менше. Це і на Миколаївському напрямку, де російські війська б’ють з берега Кінбурнської коси, і з лівого берега Херсонщини, — зазначила Гуменюк.

Але при тому використали приблизно 220 снарядів, якщо раніше при інтенсивності 50 обстрілів за добу було 300−400 снарядів. Їм не вистачає того, чим вони намагаються тиснути на мирне населення, — додала вона.

Зазначається, що на лівому березі Дніпра триває контрбатарейна боротьба, Сили оборони України завдають ударів по зосередженню російських військ та зброї.

За минулу добу знищені два пункти збереження боєприпасів, одна крупнокаліберна гармата, два човни пішли за курсом руського корабля і разом з ними диверсійно-розвідувальні групи. Загалом знищили 15 окупантів, 12 одиниць техніки, зокрема і зенітно-ракетний комплекс «Стріла». Тому ворог продовжує тиск, але відчуває дірки в логістиці, які ми забезпечили до того, — наголосила Гуменюк.

Джерело: «Суспільне»