Наслідки обстрілів на Херсонщині. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n186143-p-yatero-doroslyh-ta-nemovlya-zagynuly-na-hersonschyni-vnaslidok-obstriliv-rf.html

Ракурс

Армія країни-агресор російської федерації продовжує завдавати ударів по частині Херсонської області, яка контролюється Україною.

.

Ворог при цьому атакує мирні населені пункти. Зокрема, у неділю, 13 серпня, окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по селу Станіслав. Загинули двоє цивільних, одна особа дістала поранення. Крім того, пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Також російська артилерія вдарила по Широкій Балці. Ворожі снаряди вбили трьох дорослих мирних мешканців — двох чоловіків та жінку, а також немовля. А 12-річний хлопчик з пораненнями був доставлений до лікарні.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що загиблій дитині у Широкій Балці було всього 23 дні від народження. А син загиблих батьків перебуває в лікарні у критичному стані.

Нагадаємо, 12 серпня російські окупанти з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів пошкоджені 15 приватних будинків та п’ять господарських споруд, також понівечені два газопроводи та три лінії електропередач.