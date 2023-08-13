ВСУ ударили дронами-камикадзе по российским танкам. Фото:

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Ракурс

Російська бронетехніка на полях України залишається безпорадною перед дронами-камікадзе, які є на озброєнні Збройних сил України.

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Українські бійці професійно відпрацювали ударними БПЛА по російських танках. Злагоджено спрацювали група «Асгард» підрозділу «Очі» у взаємодії з 3-ю ОШБр, 28-ю ОМБр та групою «Сліпа лють» УДА. Про це 13 серпня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Таким чином українським Силам оборони вдалося знищити два російські танки Т-80 й уразити Т-72 та Т-90.

Нагадаємо, 12 серпня Головне управління розвідки Міноборони України показало, як українські морські дрони атакують судна рашистів. На кадрах можна побачити, як надводні безпілотники прямують до ворожих суден, попри спроби ворога їх зупинити.