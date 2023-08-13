Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ ударили дронами-камикадзе по российским танкам. Фото:

Бойцы ВСУ профессионально отработали дронами-камикадзе по четырем танкам

13 авг 2023, 11:49
999

Російська бронетехніка на полях України залишається безпорадною перед дронами-камікадзе, які є на озброєнні Збройних сил України.


.

Українські бійці професійно відпрацювали ударними БПЛА по російських танках. Злагоджено спрацювали група «Асгард» підрозділу «Очі» у взаємодії з 3-ю ОШБр, 28-ю ОМБр та групою «Сліпа лють» УДА. Про це 13 серпня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Таким чином українським Силам оборони вдалося знищити два російські танки Т-80 й уразити Т-72 та Т-90.

Нагадаємо, 12 серпня Головне управління розвідки Міноборони України показало, як українські морські дрони атакують судна рашистів. На кадрах можна побачити, як надводні безпілотники прямують до ворожих суден, попри спроби ворога їх зупинити.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров