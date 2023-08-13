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Ракурс
ЗСУ ударили дронами-камікадзе по російських танках. Фото:

Бійці ЗСУ професійно відпрацювали дронами-камікадзе по чотирьох танках

13 сер 2023, 11:49
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Російська бронетехніка на полях України залишається безпорадною перед дронами-камікадзе, які є на озброєнні Збройних сил України.


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Українські бійці професійно відпрацювали ударними БПЛА по російських танках. Злагоджено спрацювали група «Асгард» підрозділу «Очі» у взаємодії з 3-ю ОШБр, 28-ю ОМБр та групою «Сліпа лють» УДА. Про це 13 серпня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Таким чином українським Силам оборони вдалося знищити два російські танки Т-80 й уразити Т-72 та Т-90.

Нагадаємо, 12 серпня Головне управління розвідки Міноборони України показало, як українські морські дрони атакують судна рашистів. На кадрах можна побачити, як надводні безпілотники прямують до ворожих суден, попри спроби ворога їх зупинити.

Джерело: Ракурс


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