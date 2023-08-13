Рашисты заявили, что обыскали в Черном море шедшее в Измаил судно

Рашисты утверждают, что заставили сухогруз «Сукра Окан» принять на борт группу военных для проведения «осмотра», фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/n186153-rashisty-zayavili-chto-obyskali-v-chernom-more-shedshee-v-izmail-sudno.html

Ракурс

У міноборони рф сьогодні, 13 серпня, заявили, що вранці у Чорному морі їхній військовий корабель патрульний корабель «Василь Биков» відкрив «попереджувальний» вогонь по суховантажу «Сукра Окан» під прапором Палау, котрий прямував в український порт Ізмаїл.

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Відповідне повідомлення опублікувала прес-служба відомства.

Стверджується, що корабель не реагував на так звані «вимоги зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів», тож рашисти відкрили «попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї», а після чого підняли бойовий гелікоптер Ка-29 із групою військових, котрі висадилися на судно і провели «огляд».

Після завершення роботи оглядової групи на борту «Сукра Окан» судно продовжило рух до порту Ізмаїл, — стверджується в повідомленні.

Водночас, за даними сервісу Marine Traffic, судно «Сукра Окан» сьогодні вранці перебувало біля узбережжя Туреччини, а портом, до якого воно прямує, є розташована в гирлі дельти Дунаю румунська Сулина.