Рашисти відкрили курси оперування бойовими БПЛА в «університеті» Севастополя

У «Севастопольському державному університеті» навчатимуть оперувати бойовими безпілотниками

https://racurs.ua/ua/n186151-rashysty-vidkryly-kursy-operuvannya-boyovymy-bpla-v-universyteti-sevastopolya.html

Ракурс

Російські окупанти відкрили курси навчання оперування бойовими безпілотниками у фейковому «Севастопольському державному університеті».

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Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цей «університет» створили у 2014 році на базі захоплених навчальних закладів Севастополя.

В результаті цивільні об'єкти стали військовими, як й все до чого прикладається рф, — наголошують у ЦНС. — У «цивільному внз» відбуваються військові курси для солдатів армії рф, що робить «університет» законною військовою ціллю.

У ЦНС закликають студентів цього закладу ігнорувати навчання й не дозволяти військовим ховатись за своїми спинами.