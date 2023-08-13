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В «Севастопольском государственном университете» будут учить оперировать боевыми беспилотниками

Рашисты открыли курсы оперирования боевыми БПЛА в «университете» Севастополя

13 авг 2023, 16:55
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Російські окупанти відкрили курси навчання оперування бойовими безпілотниками у фейковому «Севастопольському державному університеті».


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Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цей «університет» створили у 2014 році на базі захоплених навчальних закладів Севастополя.

В результаті цивільні об'єкти стали військовими, як й все до чого прикладається рф, — наголошують у ЦНС. — У «цивільному внз» відбуваються військові курси для солдатів армії рф, що робить «університет» законною військовою ціллю.

У ЦНС закликають студентів цього закладу ігнорувати навчання й не дозволяти військовим ховатись за своїми спинами.

Источник: Ракурс


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