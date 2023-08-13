Рашисты открыли курсы оперирования боевыми БПЛА в «университете» Севастополя

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В «Севастопольском государственном университете» будут учить оперировать боевыми беспилотниками
Рашисты открыли курсы оперирования боевыми БПЛА в «университете» Севастополяhttps://racurs.ua/n186151-rashisty-otkryli-kursy-operirovaniya-boevymi-bpla-v-universitete-sevastopolya.htmlРакурс
Російські окупанти відкрили курси навчання оперування бойовими безпілотниками у фейковому «Севастопольському державному університеті».
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Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що цей «університет» створили у 2014 році на базі захоплених навчальних закладів Севастополя.
В результаті цивільні об'єкти стали військовими, як й все до чого прикладається рф, — наголошують у ЦНС. — У «цивільному внз» відбуваються військові курси для солдатів армії рф, що робить «університет» законною військовою ціллю.
У ЦНС закликають студентів цього закладу ігнорувати навчання й не дозволяти військовим ховатись за своїми спинами.