Пропавшего российского майора Томова обнаружили в украинском плену (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186150-propavshego-rossiyskogo-mayora-tomova-obnarujili-v-ukrainskom-plenu-video.htmlРакурс
В інтернеті з’явилося відео із полоненим російським майором Томовим, котрого, ймовірно, захопили в полон українські військові під час рейду на лівобережжя Херсонщини біля села Козачі Лагері.
На відповідному відео російський офіцер показує, ймовірно українським військовим, певні позиції на карті.
Варто зазначити, що першими відео з полоненим Томовим опублікували російські Telegram-канали. Стверджується, що воно було зняте 9 серпня, що зараз з Томовим — не відомо. Також невідомою залишається доля російських військових із загону, який він очолював.
8 серпня у російських Telegram-каналах з’явилася інформація про успішний рейд українських військових на лівобережжя Херсонщини, в ході якого, зокрема, було розбито загін командира 1822-го батальйону зс рф майора Томова, а сам він потрапив у полон.
Згодом про цю «зухвалу акцію українських спецпризначенців» написав військовий експерт BILD Юліан Рєпке. За його інформацією, метою рейду було саме захоплення в полон Томова, який відповідав за прифронтову ділянку — щоб більше дізнатися про стратегію оборони російських військ на окупованій Херсонщині.
У Міноборони України цю операцію детально не коментували. Заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що «приводів для ажіотажу немає".
Певні підрозділи виконали певне завдання, — наголосила вона.