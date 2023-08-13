Российского майора Томова захватили в плен, скриншот видео

https://racurs.ua/n186150-propavshego-rossiyskogo-mayora-tomova-obnarujili-v-ukrainskom-plenu-video.html

Ракурс

В інтернеті з’явилося відео із полоненим російським майором Томовим, котрого, ймовірно, захопили в полон українські військові під час рейду на лівобережжя Херсонщини біля села Козачі Лагері.

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На відповідному відео російський офіцер показує, ймовірно українським військовим, певні позиції на карті.

Варто зазначити, що першими відео з полоненим Томовим опублікували російські Telegram-канали. Стверджується, що воно було зняте 9 серпня, що зараз з Томовим — не відомо. Також невідомою залишається доля російських військових із загону, який він очолював.

8 серпня у російських Telegram-каналах з’явилася інформація про успішний рейд українських військових на лівобережжя Херсонщини, в ході якого, зокрема, було розбито загін командира 1822-го батальйону зс рф майора Томова, а сам він потрапив у полон.

Згодом про цю «зухвалу акцію українських спецпризначенців» написав військовий експерт BILD Юліан Рєпке. За його інформацією, метою рейду було саме захоплення в полон Томова, який відповідав за прифронтову ділянку — щоб більше дізнатися про стратегію оборони російських військ на окупованій Херсонщині.

У Міноборони України цю операцію детально не коментували. Заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що «приводів для ажіотажу немає".