Рашисти посилюють репресії у Криму

Рашисти посилюють репресії у Кримуhttps://racurs.ua/ua/n186362-rashysty-posyluut-represiyi-u-krymu.htmlРакурс
Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму посилюють «контрдиверсійні» заходи, тобто репресії проти місцевого населення.
Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупаційна адміністрація фіксує збільшення «нелояльності» місцевого населення до загарбників. Тому окупанти збільшують кількість поліцаїв чия задача є пошук українського підпілля, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що з початку цього року ворог вже схопив та утримує понад 100 мешканців півострова у підозрі у «нелояльності».
Крім цього, окупанти приділяють значну увагу щодо недопущення поширення в інформаційному просторі півострова:
- будь-якої інформації з критикою російського диктатора володимира путіна;
- інформації, котра суперечить «завданням» так званого «сво» (вторгненню в Україну).
Адже за півтора року повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі, поки кремлівські пропагандисти розповідають про «плановість маневрів» й «жести доброї волі, — наголошують у ЦНС.
Тож, за інформацією ЦНС, рашисти, щоб припинити зростання критики окупаційного режиму на півострові, планують:
- збільшити заохочення зрадників, щоб ті писали доноси на сусідів;
- посилити відповідальність за поширення «компроментуючої» інформації.