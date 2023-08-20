Рашисты сбросили взрывчатку с беспилотника на жителя Херсонщины, мужчина погиб

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Рашисты сбросили взрывчатку с БПЛА в Херсонской области, фото: «Главком»
Рашисты сбросили взрывчатку с беспилотника на жителя Херсонщины, мужчина погибhttps://racurs.ua/n186392-rashisty-sbrosili-vzryvchatku-s-bespilotnika-na-jitelya-hersonschiny-mujchina-pogib.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, вбили ще одного жителя Херсонщини.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Близько 15.30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці, — зазначив Прокудін.
Крім того, сьогодні на Херсонщині російський танк обстріляв селище Козацьке, загинула людина.
Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. У 45-річної жінки — множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу, — зазначив Прокудін.
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