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Рашисты сбросили взрывчатку с БПЛА в Херсонской области, фото: «Главком»

Рашисты сбросили взрывчатку с беспилотника на жителя Херсонщины, мужчина погиб

20 авг 2023, 19:01
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Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, вбили ще одного жителя Херсонщини.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 15.30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці, — зазначив Прокудін.

Крім того, сьогодні на Херсонщині російський танк обстріляв селище Козацьке, загинула людина.

Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. У 45-річної жінки — множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу, — зазначив Прокудін.

Источник: Ракурс


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