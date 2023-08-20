Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российской станции РЭБ, скриншот видео
Пограничники дроном уничтожили российское «Поле-21» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186393-pogranichniki-dronom-unichtojili-rossiyskoe-pole-21-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою аеророзвідки виявили на Сватівському напрямку російську станцію РЕБ «Поле-21».
.
Згодом станція була знищена FPV-дроном. Відповідне відео сьогодні, 20 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонна аеророзвідка виявила станцію РЕБ, після чого за справу взялися оператори FPV. Дрон поцілив прямісінько в металеву конструкцію з важливими елементами системи, — вказано в повідомленні.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...