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Уничтожение российской станции РЭБ, скриншот видео

Пограничники дроном уничтожили российское «Поле-21» (ВИДЕО)

20 авг 2023, 19:26
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Українські прикордонники за допомогою аеророзвідки виявили на Сватівському напрямку російську станцію РЕБ «Поле-21».


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Згодом станція була знищена FPV-дроном. Відповідне відео сьогодні, 20 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонна аеророзвідка виявила станцію РЕБ, після чого за справу взялися оператори FPV. Дрон поцілив прямісінько в металеву конструкцію з важливими елементами системи, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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