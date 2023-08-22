Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі назвали в ОК «Південь»

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: Defense Express

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У Чорному морі ситуація напружена, оскільки російське корабельне угруповання посилене трьома ракетоносіями — двома надводними та одним підводним. Серед них — новий російський ракетний корабель «Циклон», який ще не пройшов випробовувань.

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Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За попередніми даними кількість «калібрів» може бути доведено до 20 одиниць. Це означає, що два надводних і один підводний ракетоносії готові до застосування по території України, — наголосила Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що цієї ночі поодинокі російські ударні безпілотники спостерігалися над територією України.

Ворог проводить розвідку боєм, виявляючи системи ППО України, готуючись до атак, — наголосила вона.

Джерело: «Еспресо»