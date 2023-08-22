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Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти вранці вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено енергоінфраструктуру (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186431-rashysty-vranci-vdaryly-po-kryvomu-rogu-poshkodjeno-energoinfrastrukturu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 серпня, вранці завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
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За попередньою інформацією, постраждав чоловік, йому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Побите житло місцевих — 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач, — вказано в повідомленні.
Крім того, рашисти вночі атакували безпілотником Синельниківський район Дніпропетровської області. Сталося влучання у приватне підприємство, спалахнула пожежа.
Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених, — зазначають в ОВА.
Вранці стався ще один удар по району.
Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється, — додають в ОВА.