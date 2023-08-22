Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n186431-rashysty-vranci-vdaryly-po-kryvomu-rogu-poshkodjeno-energoinfrastrukturu-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 22 серпня, вранці завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

.

За попередньою інформацією, постраждав чоловік, йому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Побите житло місцевих — 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач, — вказано в повідомленні.

Крім того, рашисти вночі атакували безпілотником Синельниківський район Дніпропетровської області. Сталося влучання у приватне підприємство, спалахнула пожежа.

Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених, — зазначають в ОВА.

Вранці стався ще один удар по району.