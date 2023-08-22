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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА

Рашисти вранці вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено енергоінфраструктуру (ФОТО)

22 сер 2023, 08:25
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Російські загарбники сьогодні, 22 серпня, вранці завдали ракетного удару по Кривому Рогу.


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За попередньою інформацією, постраждав чоловік, йому надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Побите житло місцевих — 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач, — вказано в повідомленні.

Крім того, рашисти вночі атакували безпілотником Синельниківський район Дніпропетровської області. Сталося влучання у приватне підприємство, спалахнула пожежа.

Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених, — зазначають в ОВА.

Вранці стався ще один удар по району.

Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється, — додають в ОВА.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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