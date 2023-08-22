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Ракурс
Українські військові наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ мають успіх в напрямку Роботино — Генштаб

22 сер 2023, 09:18
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.


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Про це сьогодні, 22 серпня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що наразі ситуація така:

  • у напрямку Роботиного українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби;
  • на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут;
  • противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви;
  • Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої.

Джерело: Ракурс


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