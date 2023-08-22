Украинские военные наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n186433-rossiyane-nochu-atakovali-zaporoje-povrejdeny-mnogoetajki-foto.html

Ракурс

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

.

Про це сьогодні, 22 серпня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що наразі ситуація така: