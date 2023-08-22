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Украинские военные наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, фото: Генштаб ВСУ
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
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Про це сьогодні, 22 серпня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що наразі ситуація така:
- у напрямку Роботиного українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби;
- на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут;
- противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви;
- Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої.
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