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Последствия российской атаки на Запорожье, фото: Анатолий Куртев
Россияне ночью атаковали Запорожье, повреждены многоэтажки (ФОТО)https://racurs.ua/n186432-rossiyane-nochu-atakovali-zaporoje-povrejdeny-mnogoetajki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 серпня, вкотре атакували Запоріжжя.
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Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження чотири багатоповерхові будинки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.
Серед людей, на щастя, постраждалих немає, — наголосив він.
Зазначається, що відповідні служби вже працюють на місці інциденту.
Розгорнуто намет міської ради. Комунальники «Запоріжремсервісу» почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон, — зазначив Куртєв.
Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждав чоловік, пошкоджені будинки та лінія електропередач.
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