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Ракурс
Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Анатолій Куртєв

Росіяни вночі атакували Запоріжжя, пошкоджені багатоповерхівки (ФОТО)

22 сер 2023, 08:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 серпня, вкотре атакували Запоріжжя.


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Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження чотири багатоповерхові будинки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Серед людей, на щастя, постраждалих немає, — наголосив він.

Зазначається, що відповідні служби вже працюють на місці інциденту.

Розгорнуто намет міської ради. Комунальники «Запоріжремсервісу» почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон, — зазначив Куртєв.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Анатолій Куртєв

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждав чоловік, пошкоджені будинки та лінія електропередач.

Джерело: Ракурс


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