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Евакуація мирних жителів Роботиного, фото: Ганна Маляр
Українські військові евакуюють цивільних із Роботиного (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186436-ukrayinski-viyskovi-evakuuut-cyvilnyh-iz-robotynogo-foto.htmlРакурс
Українські військові з 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине Запорізької області, організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі».
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Про це сьогодні, 22 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, опублікувавши відповідні фото.
Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої, — наголосила Маляр.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ сьогодні вранці повідомили, що українські військові мали успіх у напрямку Роботиного й закріплюються на досягнутих рубежах.