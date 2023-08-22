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Украина и две страны наладили производство 120 мм мин. Фото: «Украинская Бронетехника»

Украина совместно с союзниками наладили производство 120-мм мин (ФОТО)

22 авг 2023, 22:51
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Українська компанія спільно з двома країнами Північноатлантичного альянсу налагодили спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм.


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Міномет калібру 120 мм зараз є одним із найпоширеніших видів артилерійської зброї ЗСУ. А ці міни ефективно вражають живу силу та техніку росіяни, знищують укриття та вогневі позиції окупантів. Про це компанія «Українська Бронетехніка» 22 серпня повідомила в Facebook.

Зазначається, що Сили оборони України вже почали одержувати тисячі нових мінометних мін, виготовлених завдяки даній угоді. Ці боєприпаси, запевняють розробники, виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО.

Україна та дві країни налагодили виробництво 120-мм мін. Фото: «Українська Бронетехніка»

Україна та дві країни налагодили виробництво 120-мм мін. Фото: «Українська Бронетехніка»

Україна та дві країни налагодили виробництво 120-мм мін. Фото: «Українська Бронетехніка»

Україна та дві країни налагодили виробництво 120-мм мін. Фото: «Українська Бронетехніка»

Україна та дві країни налагодили виробництво 120-мм мін. Фото: «Українська Бронетехніка»

Нагадаємо, у серпні українські розвідники у зоні бойових дій почали випробовувати новий дрон вітчизняного виробництва SpyGun. Цей БПЛА призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.

Источник: Ракурс


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