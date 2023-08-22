рф затапливает паромы для защиты Крымского моста. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n186458-okkupanty-zataplivaut-paromy-dlya-zaschity-krymskogo-mosta-gur.html

Ракурс

Окупанти з росії намагаються захистити незаконно збудований Кримський міст від ударів Сил оборони України.

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Зокрема, ворог затоплює пороми. Так, в районі Керченської протоки, поблизу незаконного моста між росією та тимчасово окупованим Кримом противник проводить підготовчі роботи для затоплення другого порому. Росіяни планують затопити щонайменше шість плавзасобів вказаного типу з метою створення захисної смуги перед мостом. Про це 22 серпня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР зазначають, що противник планує також встановить бонові загородження між затопленими поромами. Така міра захисту моста у виді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва рф.

Успішні удари Сил оборони по Кримському мосту не лише призвели до ушкоджень конструкції, але й пошкодження автомобільного та залізничного полотен.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Внаслідок цього один проліт мосту в бік Тамані було зруйновано, ще один у напрямку Керчі — пошкоджено.