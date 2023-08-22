Украинские пункты пропуска на границе с ЕС. Фото: shoppingpl

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Прикордонна інфраструктура України розбудовується, з’являться нові автомобільні пункти пропуску.

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Станом на зараз на кордоні з Європейським Союзом функціонує 21 такий пункт. При чому три з них були відкриті під час війни. Українська влада планує створити ще дев’ять пунктів пропуску та модернізувати 13. Про це 22 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за результатами засідання уряду.

Також, за словами прем'єра, повинен запрацювати спільний митний та прикордонний контроль з країнами Євросоюзу — на одному з пунктів пропуску працюватимуть представники обох держав. В уряді вважають, що це повинно мінімізувати корупцію та прискорити логістику.

Крім того, повинна бути продовжена реалізація «митного безвізу» з країнами ЄС. Усі митниці потрібно буде перевести на нове програмне забезпечення, щоб відповідати європейським стандартам.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію через пункт пропуску Колотилівка (рф) — Покровка (Україна).