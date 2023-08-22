Україна та дві країни налагодили виробництво 120-мм мін. Фото: «Українська Бронетехніка»

https://racurs.ua/ua/n186459-ukrayina-spilno-z-souznykamy-nalagodyly-vyrobnyctvo-120-mm-min-foto.html

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Українська компанія спільно з двома країнами Північноатлантичного альянсу налагодили спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм.

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Міномет калібру 120 мм зараз є одним із найпоширеніших видів артилерійської зброї ЗСУ. А ці міни ефективно вражають живу силу та техніку росіяни, знищують укриття та вогневі позиції окупантів. Про це компанія «Українська Бронетехніка» 22 серпня повідомила в Facebook.

Зазначається, що Сили оборони України вже почали одержувати тисячі нових мінометних мін, виготовлених завдяки даній угоді. Ці боєприпаси, запевняють розробники, виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО.

Нагадаємо, у серпні українські розвідники у зоні бойових дій почали випробовувати новий дрон вітчизняного виробництва SpyGun. Цей БПЛА призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.