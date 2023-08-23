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Наслідки російської атаки дронами, фото: «Укрінформ»
На Одещині російські дрони пошкодили зерносховища та виробничі комплекси (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186461-na-odeschyni-rosiyski-drony-poshkodyly-zernoshovyscha-ta-vyrobnychi-kompleksy-foto.htmlРакурс
Російські терористи в ніч на сьогодні, 23 серпня, впродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ціль ворога — цивільна інфраструктура регіону, — наголошує Кіпер.
Зазначається, що сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів типу «Shahed-136/131».
На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700 кв. м. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища, — зазначив очільник ОВА.
Наразі на місці працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують злочини російських терористів.
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