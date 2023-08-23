Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки дронами, фото: «Укрінформ»

На Одещині російські дрони пошкодили зерносховища та виробничі комплекси (ФОТО)

23 сер 2023, 08:57
999

Російські терористи в ніч на сьогодні, 23 серпня, впродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ціль ворога — цивільна інфраструктура регіону, — наголошує Кіпер.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони знищили дев’ять дронів типу «Shahed-136/131».

На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700 кв. м. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища, — зазначив очільник ОВА.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують злочини російських терористів.

Наслідки російської атаки дронами, фото: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів