Рашисти в ніч на 23 серпня випустили по Україні до 20 «шахедів», фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n186463-11-shahediv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-v-nich-na-23-serpnya-infografika.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 23 серпня, здійснювали пуски ударних безпілотників Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.

.

Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська (рф) та Чауда (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряних сил ЗСУ.

Захисники України знищили 11 ворожих безпілотників:

дев’ять в Одеській області;

два — в межах Запорізької області.

Нагадаємо, удари російських безпілотників в ніч на 23 серпня пошкодили зерносховища та виробничо-перевантажувальні комплекси на Одещині.