Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти в ніч на 23 серпня випустили по Україні до 20 «шахедів», фото: «Мілітарний»

11 «шахедів» знищили захисники України в ніч на 23 серпня (ІНФОГРАФІКА)

23 сер 2023, 10:04
999

Рашисти в ніч на сьогодні, 23 серпня, здійснювали пуски ударних безпілотників Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.


.

Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська (рф) та Чауда (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряних сил ЗСУ.

Захисники України знищили 11 ворожих безпілотників:

  • дев’ять в Одеській області;
  • два — в межах Запорізької області.

Нагадаємо, удари російських безпілотників в ніч на 23 серпня пошкодили зерносховища та виробничо-перевантажувальні комплекси на Одещині.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів