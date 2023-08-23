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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Андрій Смолій

Рашисти завдали авіаудару по Херсону, загорівся дитсадок (ФОТО)

23 сер 2023, 09:33
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Російські загарбники сьогодні, 23 серпня, вранці завдали авіаудару по Херсону.


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В результаті виникло загоряння закладу дошкільної освіти в Корабельному районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У результаті підступного ворожого обстрілу поранень зазнали 6 людей, — зазначив Мрочко.

До гасіння пожежі залучалися три одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників ДСНС.

За минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду загалом 13 разів та використав 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 людина, на жаль, загинула, ще 4 людини зазнали поранень різної ступені важкості, — зазначив Мрочко.

Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: Андрій Смолій

Джерело: Ракурс


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