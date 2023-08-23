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Последствия ДТП в Винницкой области, фото: Нацполиция
12 человек погибли в ДТП на Винниччине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n186466-12-chelovek-pogibli-v-dtp-na-vinnichchine-foto-video.htmlРакурс
На Вінниччині 12 людей, серед яких шестеро дітей, загинули у ДТП, яка сталася вчора, 22 серпня, о 19.28 поблизу села Бродецьке Хмільницького району.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини.
За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років, — зазначають у поліції. — 42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Зазначається, що слідчі призначили низку експертиз для встановлення причин та обставин аварії.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
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