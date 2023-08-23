Последствия удара дроном по школе в Ромнах, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n186468-na-sumschine-rossiyskiy-dron-unichtojil-shkolu-pogibli-pedagogi-foto.html

Ракурс

На Сумщині сьогодні, 23 серпня, близько 10.00 російський дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив у школу в місті Ромни.

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Будівля навчального закладу повністю зруйнована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що росіяни вбили щонайменше двох освітян. Тіла загиблих деблокували рятувальники ДСНС. Ще троє людей отримали поранення.

Є інформація, що під завалами знаходяться ще двоє працівників закладу, — вказано в повідомленні. — Пошуково-рятувальна операція триває.

У прес-службі Офісу генпрокурора зазначають, що розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).