У селі Роботине встановили прапор України з підписом головкома Залужного

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У День прапора бійці 47 окремої механізованої бригади встановили національний стяг України в селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

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Цей населений пункт цього тижня визволили українські підрозділи.

Синьо-жовтий стяг з підписом головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День державного прапора, — написали бійці бригади, яка усе літо наступає на півдні.

Вони додали:

І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців.

Після визволення Роботино українські захисники організували евакуацію мирних мешканців. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії.

Просування ЗСУ під Роботиним наближає наших бійців до 2 лінії оборони ворога, яка може бути слабшою, вважають в ISW.

Експерти не помітили, щоб туди прибували нові військові підрозділи рашистів — у рф спостерігається брак оперативних резервів. Сили, які проводять тактичні контратаки проти українських воїнів в Запорізькій області, значною мірою деградували.