Судьба Пригожина пока неизвестна, однако ему не могут дозвониться

https://racurs.ua/n186486-sudba-prigojina-poka-neizvestna-odnako-emu-ne-mogut-dozvonitsya.html

Ракурс

Доля Євгена Пригожина поки невідома, він міг перебувати в іншому літаку, проте близьке оточення все ж не може зв’язатися із ним.

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РосЗМІ також пишуть, що наразі неможливо перевірити інформацію про смерть командира «Групи Вагнера» дмитра уткіна, який також був на борту літака.

Попередньо, одна з версій катастрофи — теракт на борту. Наразі інформацію перевіряють спецслужби.

Ще одна версія, що літак збили засобами ППО.

Літак розбився 23 серпня орієнтовно о 18.20 в Бологівському районі Тверської області.

Він здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. Всі 10 пасажирів літака загинули. Саме серед 10 тих, хто був на борту, був і Пригожин — стверджують російські медіа.

Водночас висловлюється припущення, що Пригожин може бути живий: це спосіб пускати пил в очі, обдурювати усіх і блефувати є його типовим стилем поведінки. Недарма ж у повітрі було одночасно було два літаки ватажка «Вагнера», але впав лише один.

Востаннє публічно засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин з’являвся 21 серпня, коли оприлюднив відео із натяками про своє ймовірне перебування в Африці, інформує «Радіо Свобода».