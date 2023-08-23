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Росавиация сообщила, что в списках пассажиров упавшего возле Твери самолета был Пригожин
Росавиация сообщила, что в списках пассажиров упавшего возле Твери самолета был Пригожинhttps://racurs.ua/n186485-rosaviaciya-soobschila-chto-v-spiskah-passajirov-upavshego-vozle-tveri-samoleta-byl-prigojin.htmlРакурс
Росавіація повідомила, що у списках пасажирів був Євген Пригожин.
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Також російське агентство ТАСС інформує, що на борту було 10 осіб — усі загинули.
«Ракурс» писав, що у Тверській області рф впав літак, що ймовірно належав ватажку ПВК «Вагнера» Пригожину.
Як повідомляють росЗМІ, попередньо, на борту знаходилось семеро осіб, 4 загинули, ще 3 поранені.
Два дні тому Пригожин заявляв, що знаходиться у Африці.
За даними Baza, у Тверській області розбився бізнес-джет Embraer.
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