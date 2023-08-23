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Ракурс
Росавиация сообщила, что в списках пассажиров упавшего возле Твери самолета был Пригожин

Росавиация сообщила, что в списках пассажиров упавшего возле Твери самолета был Пригожин

23 авг 2023, 20:09
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Росавіація повідомила, що у списках пасажирів був Євген Пригожин.


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Також російське агентство ТАСС інформує, що на борту було 10 осіб — усі загинули.

«Ракурс» писав, що у Тверській області рф впав літак, що ймовірно належав ватажку ПВК «Вагнера» Пригожину.

Як повідомляють росЗМІ, попередньо, на борту знаходилось семеро осіб, 4 загинули, ще 3 поранені.

Два дні тому Пригожин заявляв, що знаходиться у Африці.

За даними Baza, у Тверській області розбився бізнес-джет Embraer.

Источник: Ракурс


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