Росавіація повідомила, що у списках пасажирів літака, який впав біля Твері, був Пригожин

https://racurs.ua/ua/n186485-rosaviaciya-povidomyla-scho-u-spyskah-pasajyriv-litaka-yakyy-vpav-bilya-tveri-buv-prygojyn.html

Ракурс

Росавіація повідомила, що у списках пасажирів був Євген Пригожин.

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Також російське агентство ТАСС інформує, що на борту було 10 осіб — усі загинули.

«Ракурс» писав, що у Тверській області рф впав літак, що ймовірно належав ватажку ПВК «Вагнера» Пригожину.

Як повідомляють росЗМІ, попередньо, на борту знаходилось семеро осіб, 4 загинули, ще 3 поранені.

Два дні тому Пригожин заявляв, що знаходиться у Африці.

За даними Baza, у Тверській області розбився бізнес-джет Embraer.