Байден о самолете Пригожина - В рф "мало что происходит без участия путина"

https://racurs.ua/n186492-bayden-o-samolete-prigojina-v-rf-malo-chto-proishodit-bez-uchastiya-putina.html

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Президент США Джо Байден припустив, що російський диктатор, воєнний злочинець володимир путін може стояти за авіакатастрофою літака ватажка бойовиків рф з так званої ПВК «Вагнера» у Тверській області.

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Байден, якого цитує CNN, нагадав, що в рф «мало що відбувається, за чим не стоїть путін, але я не знаю достатньо, щоб дати відповідь».

Такий коментар він дав після занять спортом у районі озера Тахо, де Байден перебуває із сім'єю на відпочинку.

CNN нагадує, що американський лідер попереджав про те, що Пригожину варто турбуватися про свою безпеку після невдалого заколоту.

Я сказав, що (на місці Пригожина — ред.) був би обережним з тим, на чому їду. Я не знаю напевно, що сталося, але я не здивований, — додав Байден.

Нагадаємо, ввечері 23 серпня російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в рф розбився літак, у списку пасажирів якого значився Пригожин. Всі 10 людей, які були на борту, загинули. ЗМІ пишуть, що на борту літака, окрім ватажка вагнерівців, був також і його заступник − Дмитро Уткін із позивним «Вагнер».