Норвегия передаст ВСУ истребители F-16 – СМИ

https://racurs.ua/n186505-norvegiya-peredast-vsu-istrebiteli-f-16-smi.html

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Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16, кількість наразі невідома. Про це повідомляє телеканал TV2.

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За даними ЗМІ з посиланням на джерела, Осло вирішило подарувати Україні F-16, але кількість не уточнюється. Загалом країна має на озброєнні 57 таких винищувачів.

Таким чином Норвегія стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре наразі перебуває з офіційним візитом у Києві, додає телеканал.

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Нагадаємо, Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія — ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.

Українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії.

Також стало відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція.