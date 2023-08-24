В Киевской области задержали агента российской спецслужбы, фото: СБУ

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Ракурс

На Київщині СБУ затримала агента головного управління генштабу зс рф (гру), який збирав інформацію, котра допомагала рашистам коригувати обстріли ТЕЦ під час опалювального сезону.

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Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора, — зазначають у спецслужбі.

Зазначається, що російський агент, прикриваючись веденням страхового бізнесу, ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування.

Але насправді він використовував цю «тему» як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських «прильотів» по українських об'єктах критичної інфраструктури, — наголошують в СБУ.

Насамперед зловмисника цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві.

Усі отримані розвіддані ворожий агент передавав через месенджер своєму московському «куратору» — кадровому співробітнику російського гру, — зазначають в СБУ. — Розвідувальна інформація була потрібна для підготовки і коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону.

Російського агента затримали за місцем його проживання в одному із селищ Київської області.

Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Наразі він під перебуває вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.