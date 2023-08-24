Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Самолет F-16, фото: PICRYL

Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов в сентябре — New York Times

24 авг 2023, 20:45
999

Пентагон планує вже у вересні розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США.


.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на джерело серед американських чиновників.

Зазначається, що це означає зміну підходу до навчання українських пілотів, оскільки ще минулого тижня у Пентагоні заявляли, що українських пілотів навчатимуть у США, якщо країни Європи досягнуть максимуму свого потенціалу у цьому питанні.

Наразі не відомо, чи будуть США готувати пілотів, котрі вже призначалися для європейських програм навчання, чи це буде додаткова група.

Проте пройдуть ще принаймні місяці, перш ніж F-16 відправлять у бій.

Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім почнуть багатомісячну льотну підготовку в Арізоні, — зазначило джерело видання.

Очікується, що невдовзі це рішення американська влада оголосить офіційно.

Джерело: The New York Times


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров