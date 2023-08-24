Самолет F-16, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n186519-pentagon-planiruet-nachat-obuchenie-ukrainskih-pilotov-v-sentyabre-new-york-times.html

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Пентагон планує вже у вересні розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США.

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Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на джерело серед американських чиновників.

Зазначається, що це означає зміну підходу до навчання українських пілотів, оскільки ще минулого тижня у Пентагоні заявляли, що українських пілотів навчатимуть у США, якщо країни Європи досягнуть максимуму свого потенціалу у цьому питанні.

Наразі не відомо, чи будуть США готувати пілотів, котрі вже призначалися для європейських програм навчання, чи це буде додаткова група.

Проте пройдуть ще принаймні місяці, перш ніж F-16 відправлять у бій.

Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім почнуть багатомісячну льотну підготовку в Арізоні, — зазначило джерело видання.

Очікується, що невдовзі це рішення американська влада оголосить офіційно.

Джерело: The New York Times