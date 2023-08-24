Самолет F-16, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n186513-portugaliya-budet-obuchat-ukrainskih-pilotov-na-f-16-zelenskiy.html

Ракурс

Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів на F-16.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 24 серпня. після переговорів із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соза у Києві, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16, — зазначив він.

Також, за словами Зеленського обговорювалися можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.

Зеленський також відзначив важливість того, що Португалія приєдналася до декларації «Великої сімки» щодо гарантій безпеки для України.

Дякуємо за те, що Португалія підтримала Формулу миру, бере участь у спільній роботі з партнерами з підготовки самітів «Україна — Латинська Америка», «Україна — Африка», — наголосив він.

Ми розраховуємо на потужну, системну роботу й системну угоду щодо відновлення між нашими державами, — додав Зеленський.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»