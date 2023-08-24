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Внесение флага в сессионный зал, скриншот видео
В Раду внесли флаг Украины, который вносили при провозглашении Независимости (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186512-v-radu-vnesli-flag-ukrainy-kotoryy-vnosili-pri-provozglashenii-nezavisimosti-video.htmlРакурс
У сесійну залу Верховної Ради України сьогодні, 24 серпня, урочисто внесли той самий жовто-блакитний прапор, який вносили 24 серпня 1991 року — під час проголошення Незалежності.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідне відео.
24 серпня 1991 року на заклик одного з лідерів українського національно-демократичного визвольного руху до Верховної Ради було внесено прапор, з яким українці до того стояли на барикадах у Москві — під час подій опору спробі державного перевороту у СРСР, котрі стали однією з передумов розпаду Радянського Союзу.
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